NorAm Drilling AS Registered Shs Aktie 3118484 / NO0010360019
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: NorAm Drilling AS Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NorAm Drilling AS Registered wird voraussichtlich am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,107 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NorAm Drilling AS Registered 0,820 NOK je Aktie eingenommen.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 28,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 257,0 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,424 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,53 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 114,5 Millionen USD, gegenüber 1,05 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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