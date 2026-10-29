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29.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Noodles Company Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Noodles Company Registered äussert sich voraussichtlich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,140 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 91,25 Prozent erhöht. Damals waren -1,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 117,3 Millionen USD gegenüber 122,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,220 USD je Aktie, gegenüber -7,360 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 488,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 495,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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