Nomura Holdings Aktie 1345604 / US65535H2085
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nomura mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Nomura wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,227 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,88 Milliarden USD aus – eine Minderung von 50,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nomura einen Umsatz von 7,88 Milliarden USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,790 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,56 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 31,58 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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