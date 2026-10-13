Nomura Holdings Aktie 763146 / JP3762600009
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nomura legt Quartalsergebnis vor
Nomura stellt voraussichtlich am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nomura im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 36,08 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 30,49 JPY je Aktie gewesen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 46,22 Prozent auf 624,51 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.161,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 161,10 JPY je Aktie, gegenüber 118,99 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 2.459,38 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 4.758,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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