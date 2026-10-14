Nolato AB Registered b Aktie 111522391 / SE0015962477
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nolato Registered B legt Quartalsergebnis vor
Nolato Registered B wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,722 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,75 Prozent verringert. Damals waren 0,800 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,52 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 7,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nolato Registered B einen Umsatz von 2,34 Milliarden SEK eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,84 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 2,88 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,91 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 9,46 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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