Nokia Aktie 472721 / US6549022043
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Nokia gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Nokia veröffentlicht voraussichtlich am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Gewinn von 0,070 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 19 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,75 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,65 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,391 USD im Vergleich zu 0,140 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 28 Analysten durchschnittlich bei 23,66 Milliarden USD, gegenüber 22,45 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Nokia gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
17.09.26
|Nokia-Aktie gewinnt deutlich: Microsoft-Partnerschaft sorgt für Kurssprung (Dow Jones)
|
02.09.26
|Aktien von Engie und Nokia rücken auf - VW und Wolters Kluwer fliegen aus dem EURO STOXX 50 (Dow Jones)
|
22.07.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Nokia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Nokia verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Nokia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen beenden Handel höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.