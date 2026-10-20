Nodebis Applications AB Registered Shs Aktie 129410888 / SE0020846392
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nodebis Applications Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Nodebis Applications Registered wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,247 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nodebis Applications Registered ein EPS von 0,170 SEK je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 3,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,5 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Nodebis Applications Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 25,3 Millionen SEK aus.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,867 SEK, gegenüber 0,480 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 106,7 Millionen SEK im Vergleich zu 103,8 Millionen SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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