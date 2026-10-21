Erste Schätzungen: nLIGHT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

nLIGHT wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,047 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,140 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,13 Prozent auf 68,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 66,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,498 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,470 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 305,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 261,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch