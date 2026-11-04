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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NKT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NKT präsentiert in der voraussichtlich am 19.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
4 Analysten schätzen, dass NKT für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,96 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 988,3 Millionen EUR betragen, verglichen mit 6,99 Milliarden DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,24 EUR im Vergleich zu 36,57 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 3,74 Milliarden EUR, gegenüber 26,61 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu NKT
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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