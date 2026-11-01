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01.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Niu Technologies (A) (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Niu Technologies (A) (spons ADRs) wird sich voraussichtlich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
1 Analyst schätzt, dass Niu Technologies (A) (spons ADRs) für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,146 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 1,65 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 236,7 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,395 CNY im Vergleich zu -0,070 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,18 Milliarden CNY, gegenüber 599,3 Millionen CNY im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Niu Technologies (A) (spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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