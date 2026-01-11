Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’262 0.5%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’997 1.6%  Gold 4’510 0.7%  Bitcoin 72’494 -0.3%  Dollar 0.8009 0.3%  Öl 63 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Erste Schätzungen: Ryanair stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Krypto-Wissen: Was steckt eigentlich hinter Token Unlocks?
Krypto-Ausblick 2026: Franklin Templeton setzt auf Bitcoin und Ethereum
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Gold, Öl & Co. in KW 2: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Suche...

Nitto Denko Aktie 763110 / JP3684000007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nitto Denko zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nitto Denko
20.20 EUR 2.54%
Kaufen Verkaufen

Nitto Denko öffnet voraussichtlich am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 49,44 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 40,92 JPY erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 258,86 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256,56 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 194,33 JPY, während im vorherigen Jahr noch 195,74 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.007,77 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.013,88 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.ch