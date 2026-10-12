Nitto Denko Aktie 763110 / JP3684000007
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nitto Denko präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nitto Denko präsentiert in der voraussichtlich am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 55,45 JPY je Aktie gegenüber 55,64 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Nitto Denko soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 295,13 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 267,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 219,02 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 197,20 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 1.107,97 Milliarden JPY, gegenüber 1.028,17 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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