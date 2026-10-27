Erste Schätzungen: Nissin Food Products legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nissin Food Products wird voraussichtlich am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,39 JPY gegenüber 39,60 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,45 Prozent auf 210,83 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nissin Food Products noch 196,21 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 171,19 JPY, gegenüber 157,33 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 849,89 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 788,13 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch