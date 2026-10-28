|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NIQ Global Intelligence veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
NIQ Global Intelligence wird voraussichtlich am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,234 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll NIQ Global Intelligence 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,11 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NIQ Global Intelligence 1,05 Milliarden USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,320 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,51 Milliarden USD, gegenüber 4,20 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu NIQ Global Intelligence PLC
|
06:21
|Erste Schätzungen: NIQ Global Intelligence veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
09.08.26
|Ausblick: NIQ Global Intelligence mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: NIQ Global Intelligence mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: NIQ Global Intelligence gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: NIQ Global Intelligence verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu NIQ Global Intelligence PLC
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: SMI leichter -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich tiefer, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte aufwärts.