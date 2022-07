Erste Schätzungen: Nippon Telegraph and Telephone mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nippon Telegraph and Telephone öffnet voraussichtlich am 08.08.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 94,70 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,88 Prozent erhöht. Damals waren 93,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Nippon Telegraph and Telephone soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.001,83 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.892,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 346,45 JPY im Vergleich zu 329,29 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 12.556,64 Milliarden JPY, gegenüber 12.156,45 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch