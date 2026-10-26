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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nippon Signal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Nippon Signal wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 30,60 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Signal 28,78 JPY je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,16 Prozent auf 27,15 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 184,25 JPY, gegenüber 185,89 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 124,75 Milliarden JPY im Vergleich zu 114,07 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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