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29.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nippon Shinyaku stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nippon Shinyaku präsentiert voraussichtlich am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 53,38 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nippon Shinyaku ein EPS von 111,36 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 42,01 Milliarden JPY gegenüber 40,10 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 435,89 JPY, gegenüber 441,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 194,19 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 170,77 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Nippon Shinyaku Co Ltd
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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