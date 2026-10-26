Erste Schätzungen: Nippon Chemi-Con stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippon Chemi-Con veröffentlicht voraussichtlich am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 43,94 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 110,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nippon Chemi-Con 20,84 JPY je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 38,94 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 16,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nippon Chemi-Con einen Umsatz von 33,36 Milliarden JPY eingefahren.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 171,04 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 106,29 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 159,63 Milliarden JPY, gegenüber 136,82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch