Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’807 0.4%  SPI 19’036 0.4%  Dow 49’663 0.3%  DAX 25’278 1.1%  Euro 0.9113 -0.1%  EStoxx50 6’103 1.4%  Gold 4’977 2.0%  Bitcoin 51’316 -1.3%  Dollar 0.7726 0.3%  Öl 70.3 4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Life1485278Richemont21048333Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Erste Schätzungen: Lufthansa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Figma-Aktie zweistellig im Plus: Umsatz besser als erwartet
eBay-Aktie mit Kurssprung: Gewinn und Umsatzt schlagen Analystenerwartungen
Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Kontroverse um Palantir-Aktie: CEO Karp verteidigt ICE-Zusammenarbeit und US-Behördenprojekte
Suche...

Ningxia Baofeng Energy Group Aktie 47567588 / CNE100003LF5

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Ningxia Baofeng Energy Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ningxia Baofeng Energy Group
23.99 CNY 0.67%
Kaufen Verkaufen

Ningxia Baofeng Energy Group präsentiert in der voraussichtlich am 06.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,445 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ningxia Baofeng Energy Group 0,250 CNY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ningxia Baofeng Energy Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 12,39 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 8,71 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,66 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,870 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 51,20 Milliarden CNY, gegenüber 32,79 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.ch