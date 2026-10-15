Ningbo Sanxing Electric Aktie 13087009 / CNE100001567
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Ningbo Sanxing Electric informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ningbo Sanxing Electric wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,232 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,48 Prozent erhöht. Damals waren 0,210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 19,65 Prozent auf 3,72 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Sanxing Electric noch 3,11 Milliarden CNY umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,801 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,900 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,72 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 14,31 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.ch
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