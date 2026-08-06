Ningbo Peacebird Fashion Aktie 35084125 / CNE100002GV4
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06.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ningbo Peacebird Fashion stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ningbo Peacebird Fashion wird voraussichtlich am 21.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass Ningbo Peacebird Fashion für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,070 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,22 Milliarden CNY gegenüber 1,23 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,76 Prozent.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,492 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,370 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,46 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 6,32 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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06.08.26
|Erste Schätzungen: Ningbo Peacebird Fashion stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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