Ningbo Orient Wires & Cables Aktie 25473159 / CNE100001T23
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ningbo Orient Wires Cables gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ningbo Orient Wires Cables wird voraussichtlich am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,667 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Orient Wires Cables 0,530 CNY je Aktie eingenommen.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 4,11 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 34,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,07 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,99 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,54 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,72 Milliarden CNY, gegenüber 10,82 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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