Erste Schätzungen: Ningbo Haitian Precision Machinery öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ningbo Haitian Precision Machinery wird voraussichtlich am 24.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Ningbo Haitian Precision Machinery im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,322 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,230 CNY je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 923,3 Millionen CNY – ein Plus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ningbo Haitian Precision Machinery 858,8 Millionen CNY erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,00 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,00 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 3,48 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,34 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch