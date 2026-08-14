Erste Schätzungen: Ningbo Haitian Precision Machinery mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ningbo Haitian Precision Machinery wird sich voraussichtlich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,202 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Ningbo Haitian Precision Machinery 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 759,5 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ningbo Haitian Precision Machinery 923,4 Millionen CNY umsetzen können.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,973 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,820 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,74 Milliarden CNY, gegenüber 3,35 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch