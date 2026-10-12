Erste Schätzungen: Ninebot gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ninebot äussert sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,847 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ninebot noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 CNY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ninebot in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 8,15 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 6,65 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,58 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,47 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 27,04 Milliarden CNY, gegenüber 21,19 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch