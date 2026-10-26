Erste Schätzungen: Nihon Kohden legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nihon Kohden stellt voraussichtlich am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 22,50 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 26,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 58,10 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 56,68 Milliarden JPY aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 88,73 JPY je Aktie, gegenüber 89,25 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 232,41 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 235,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch