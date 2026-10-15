Erste Schätzungen: NIFCO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NIFCO wird sich voraussichtlich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 22,90 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NIFCO noch ein Gewinn pro Aktie von 45,62 JPY in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 90,95 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 3,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 87,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 182,48 JPY aus. Im Vorjahr waren 180,72 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 369,07 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 352,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch