NHPC Aktie 10428036 / INE848E01016
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NHPC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NHPC lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 INR gegenüber 1,02 INR im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 40,02 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 18,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,65 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,23 INR, gegenüber 3,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 169,74 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 101,80 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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