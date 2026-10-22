NFI Group Aktie 41863921 / CA62910L1022
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NFI Group präsentiert Quartalsergebnisse
NFI Group wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,255 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,630 CAD je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 996,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,21 Milliarden CAD erzielt wurde.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,07 USD, gegenüber -1,660 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 4,04 Milliarden USD im Vergleich zu 5,05 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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