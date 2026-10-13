Nextracke a Aktie 124529648 / US65290E1010
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nextracker A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nextracker A wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
23 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,11 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,970 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll Nextracker A 23 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,06 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nextracker A 905,3 Millionen USD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,67 USD je Aktie, gegenüber 3,84 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 26 Analysten durchschnittlich bei 4,32 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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