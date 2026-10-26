|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NEXON öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NEXON wird voraussichtlich am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,136 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 805,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 805,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,805 USD, gegenüber 0,770 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 3,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,18 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu NEXON Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|
06:21
|Erste Schätzungen: NEXON öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: NEXON zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.26
|Erste Schätzungen: NEXON legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: NEXON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: NEXON legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu NEXON Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: Asiens Börsen uneins
An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.