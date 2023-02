Erste Schätzungen: Newmark Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Newmark Group A präsentiert in der voraussichtlich am 16.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,310 USD. Dies würde einer Verringerung von 52,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Newmark Group A 0,650 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 33,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 652,1 Millionen USD gegenüber 984,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,49 USD, gegenüber 1,64 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,91 Milliarden USD generiert wurden.

