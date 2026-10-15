Erste Schätzungen: Newell Brands stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Newell Brands wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,196 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Newell Brands soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,762 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,680 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,33 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch