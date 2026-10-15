Neway Valve Aktie 23235965 / CNE100001SJ6
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Neway Valve (Suzhou) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Neway Valve (Suzhou) wird voraussichtlich am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,611 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,620 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 2,38 Milliarden CNY – ein Plus von 8,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Neway Valve (Suzhou) 2,20 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,38 CNY im Vergleich zu 2,10 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 9,00 Milliarden CNY, gegenüber 7,73 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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