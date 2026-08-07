Neway Valve Aktie 23235965 / CNE100001SJ6
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07.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Neway Valve (Suzhou) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Neway Valve (Suzhou) gibt voraussichtlich am 22.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,512 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,490 CNY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 2,07 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 11,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Neway Valve (Suzhou) einen Umsatz von 1,85 Milliarden CNY eingefahren.
10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,41 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,10 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,99 Milliarden CNY, gegenüber 7,73 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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