Erste Schätzungen: NetSTREIT zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NetSTREIT öffnet voraussichtlich am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten schätzen, dass NetSTREIT für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,084 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 24,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 60,6 Millionen USD gegenüber 48,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,301 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,080 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 233,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 195,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch