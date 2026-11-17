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17.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Netskope A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Netskope A lässt sich voraussichtlich am 02.12.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Netskope A die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,033 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Netskope A noch -1,150 USD je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten ein Plus von 23,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 228,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 184,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,148 USD, gegenüber -1,710 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 890,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 709,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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