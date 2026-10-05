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Kennzahlen im Blick 05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Netflix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Erste Schätzungen: Netflix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Diese Bilanzzahlen stellen Experten für Netflix in Aussicht.

Netflix
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Netflix wird voraussichtlich am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

37 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,821 USD aus. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Netflix im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 12,87 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 37 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,60 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 43 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,60 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,53 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 46 Analysten von durchschnittlich 51,22 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 45,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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