Netel Aktie 114194207 / SE0016798417
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25.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Netel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Netel wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,050 SEK gegenüber 0,520 SEK im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Netel in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,63 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 794,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 789,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,380 SEK, während im vorherigen Jahr noch -2,420 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,93 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,92 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
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