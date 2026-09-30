Nestle India Aktie 131805323 / INE239A01024
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30.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nestle India präsentiert Quartalsergebnisse
Nestle India wird voraussichtlich am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,35 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,86 INR je Aktie erzielt worden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 68,27 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 20,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 56,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 35 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 21,55 INR, gegenüber 18,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 39 Analysten durchschnittlich auf 268,51 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 231,13 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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