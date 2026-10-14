Neste Corporation Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 Sh Aktie 4725036 / US64104Y1064
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Neste stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Neste wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,498 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 14,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,06 Milliarden USD gegenüber 5,30 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,110 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,29 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 21,37 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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