Erste Schätzungen: Neste gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Neste wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

10 Analysten schätzen, dass Neste für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,890 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Neste im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,34 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,53 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,76 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,76 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,190 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,23 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,94 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch