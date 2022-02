Erste Schätzungen: Nelnet präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nelnet lässt sich voraussichtlich am 28.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nelnet die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 2,23 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 36,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 336,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 529,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 9,13 USD im Vergleich zu 9,57 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,27 Milliarden USD, gegenüber 1,40 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch