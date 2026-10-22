Erste Schätzungen: NCR gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NCR wird voraussichtlich am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,276 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NCR -0,160 USD je Aktie verloren.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 538,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 21,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 684,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,916 USD, gegenüber 0,300 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2,20 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,69 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch