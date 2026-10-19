Erste Schätzungen: NCC (B, FRIA) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NCC (B, FRIA) wird voraussichtlich am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,59 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,93 Prozent verringert. Damals waren 5,46 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

NCC (B, FRIA) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,41 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,17 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,43 SEK aus. Im Vorjahr waren 1,45 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 52,66 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 55,72 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch