NCC AB Aktie 614797 / SE0000117970
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NCC (B, FRIA) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NCC (B, FRIA) wird voraussichtlich am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,59 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,93 Prozent verringert. Damals waren 5,46 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
NCC (B, FRIA) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,41 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,17 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,43 SEK aus. Im Vorjahr waren 1,45 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 52,66 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 55,72 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu NCC AB (B, FRIA)
|
06:21
|Erste Schätzungen: NCC (B, FRIA) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Ausblick: NCC (B, FRIA) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.06.26
|Erste Schätzungen: NCC (B, FRIA) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: NCC (B, FRIA) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu NCC AB (B, FRIA)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.