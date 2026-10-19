NCC AB Aktie 614798 / SE0000118952
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NCC (A) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NCC (A) gibt voraussichtlich am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,59 SEK je Aktie gegenüber 5,46 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll NCC (A) 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,41 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NCC (A) 14,17 Milliarden SEK umsetzen können.
6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,43 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,45 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 52,66 Milliarden SEK, gegenüber 55,72 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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