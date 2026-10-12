Erste Schätzungen: NBT Bancor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NBT Bancor wird voraussichtlich am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 19,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 241,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei NBT Bancor für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 193,8 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,18 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,33 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 759,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 906,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch