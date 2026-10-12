Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9308 0.1%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’189 -0.1%  Bitcoin 69’653 0.3%  Dollar 0.8308 0.0%  Öl 103.8 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
lastminute-Aktie im Fokus: Neuer Finanzchef übernimmt im November
Goldpreis profitiert von fallendem Ölpreis - doch neue Gefahren lauern
Nordex-Aktie legt zu: Auftragseingang im dritten Quartal fast 30 Prozent höher
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Suche...
ETF Sparplan

NBT BancorpShs Aktie 955949 / US6287781024

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NBT Bancor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NBT BancorpShs
50.08 USD -0.86%
Kaufen Verkaufen

NBT Bancor wird voraussichtlich am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 19,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 241,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei NBT Bancor für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 193,8 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,18 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,33 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 759,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 906,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!