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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: NatWest Group präsentiert Quartalsergebnisse

NatWest Group
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NatWest Group veröffentlicht voraussichtlich am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,192 GBP aus. Im letzten Jahr hatte NatWest Group einen Gewinn von 0,200 GBP je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,65 Milliarden GBP aus – eine Minderung von 39,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NatWest Group einen Umsatz von 7,73 Milliarden GBP eingefahren.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,752 GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,680 GBP einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 18,11 Milliarden GBP aus, nachdem im Vorjahr 30,28 Milliarden GBP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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