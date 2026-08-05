Erste Schätzungen: National Silicon Industry Group A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

National Silicon Industry Group A stellt voraussichtlich am 20.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass National Silicon Industry Group A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,020 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 48,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,33 Milliarden CNY gegenüber 895,8 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,240 CNY im Vergleich zu -0,540 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 5,12 Milliarden CNY, gegenüber 3,72 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch