Erste Schätzungen: National Retail Properties informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

National Retail Properties wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,524 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte National Retail Properties ein EPS von 0,510 USD je Aktie vermeldet.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 245,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 230,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,07 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 973,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 926,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch